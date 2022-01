Meteo, le previsioni di giovedì 6 gennaio

Venti freddi sull'Italia nel giorno dell'Epifania, con tempo instabile al Nordest e neve possibile fino in pianura in Emilia. Meteo instabile anche al Centro, specie sulle coste con piogge e nevicate in collina. Qualche piovasco anche sulle coste del basso Tirreno. Asciutto e soleggiato, invece, sul resto delle regioni

