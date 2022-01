Roma, trovato morto lo scrittore ungherese Gergely Homonnay

Lo scrittore 46enne Gergely Homonnay è stato trovato morto ieri nel bagno di una associazione culturale nel quartiere San Giovanni a Roma. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione Roma San Giovanni. Sul corpo dell'uomo non sono stati riscontrati segni di violenza. Sarà l'autopsia a chiarire le cause del decesso. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Lo scrittore di origini ungherese viveva a Roma ed era conosciuto per il suo impegno a favore dei diritti della comunità gay in polemica con il governo del suo paese.