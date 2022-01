Monti Sibillini, escursionista cade in un crepaccio e muore

Un 34enne di Porto Sant'Elpidio è morto dopo essere scivolato in un crepaccio, mentre percorreva il sentiero che dal Rifugio del Farnio porta a Pintura di Bolognola (Macerata). È precipitato per circa 250 metri ed è deceduto sul colpo per le gravi fratture riportate. Salva la compagna che è riuscita ad aggrapparsi alla vegetazione