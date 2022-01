Covid, Locatelli: “Omicron meno grave, ma non lasciar correre virus”

Il coordinatore del Cts, in un'intervista a la Repubblica, spiega di non condividere la posizione del governo britannico di convivere con il virus senza adottare ulteriori misure: “Anche se i dati dei ricercatori inglesi mostrano che con Omicron i ricoveri sono ridotti a un terzo, un aumento marcato dei contagi avrebbe un impatto pesante sul sistema sanitario. Dobbiamo adottare tutte le misure per la prevenzione dei contagi anche per mantenere gli ospedali funzionali”

"Anche in Italia i ricoveri crescono meno dei contagi”

Locatelli ha sottolineato che in Italia “siamo in una fase di crescita pressoché esponenziale dei contagi. L'incidenza settimanale per 100mila abitanti è più che raddoppiata in 7 giorni, passando da 350 a 783. Se è vero che il 20 dicembre l'Istituto superiore di Sanità stimava Omicron al 21%, oggi siamo su valori superiori sia per la maggiore contagiosità che per l'incubazione più breve". Quanto alla pericolosità della nuova variante, ha aggiunto: "I dati inglesi ci dicono che il rischio di finire in ospedale è un terzo rispetto a Delta. Per quanto riguarda la mortalità è ancora presto, non abbiamo dati sufficienti, ma ci aspettiamo una riduzione simile". Il coordinatore del Cts ha poi confermato che "anche in Italia i ricoveri crescono meno dei contagi, grazie in buona parte alla vaccinazione. Dalla Gran Bretagna arriva un dato ulteriore, quello dell'efficacia della terza dose: 88% nel prevenire il ricovero".