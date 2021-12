Covid, record nuovi casi. Salgono ricoveri e terapie intensive. DATI

Secondo il bollettino del 31 dicembre, in Italia nelle ultime 24 ore è stato toccato il numero più alto di nuovi contagiati. Record anche per i tamponi effettuati: 1.224.025. La percentuale di positività sui test fatti cresce all'11,8%. Sale il numero di pazienti positivi negli ospedali: in rianimazione ci sono 1.260 persone (+34) e negli altri reparti 11.150 (+284). In totale, i contagiati dall’inizio della pandemia sono 6.125.683 e i decessi 137.402 (+155)