Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 31 dicembre

Nelle ultime 24 ore 144.243 nuovi positivi, contro i 126.888 di ieri. I tamponi sono 1.224.025 (ieri 1.150.352), compresi i test rapidi. La percentuale di positivi è all'11,8% (era all'11%). I decessi totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 137.402. Il numero dei positivi dall'inizio della pandemia, compresi morti e guariti, sale a 6.125.683. I guariti sono 5.087.297. Le persone in terapia intensiva sono 1.260 (+34) Condividi

Sono 144.243 i nuovi casi di coronavirus in Italia segnalati oggi, mentre ieri erano stati 126.888: una cifra record, anche se alcuni casi sono relativi a giorni precedenti. Aumentano i tamponi effettuati: 1.224.025 (mai così tanti), contro 1.150.352 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è all'11,8% (ieri era all'11%). Sono 155 i morti (compreso qualche riconteggio), 34 i posti letto occupati in più in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 31 dicembre (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE). I nuovi casi sono sparsi in tutte le regioni: in testa la Lombardia con 41.458, poi la Toscana con 16.886. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 1.260, con 119 nuovi ingressi. L'occupazione degli ospedali però tiene e i reparti non sono sotto pressione (LA SITUAZIONE IN ITALIA CON MAPPE E INFOGRAFICHE).

Vittime, tamponi e guariti approfondimento Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 6.125.683. Le vittime in totale sono 137.402, con 155 decessi segnalati nell'ultimo bollettino (ieri erano 156, compresi altri riconteggi). I guariti sono 22.579 nelle ultime 24 ore e 5.087.297 in totale. I ricoverati con sintomi sono 11.150 (+284). Sono invece 888.574 le persone in isolamento domiciliare (+121.203). I tamponi sono in tutto 140.137.606 - di cui 73.357.137 processati con test molecolare e 66.780.469 con test antigenico rapido -, in aumento di 1.224.025 rispetto al 30 dicembre. Le persone testate sono finora 41.145.671, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

Le note del bollettino approfondimento Vaccino Covid: dati e grafici sulle somministrazioni in Italia Nelle note del bollettino si legge che la Regione Basilicata comunica che "il valore giornaliero dei 'Casi identificati da test antigenico' risulta uguale a 0, in quanto, pur essendo somministrati, i test rapidi risultati positivi sono tutti ritestati con tamponi processati con test molecolare"; la Regione Campania segnala che "a seguito delle verifiche quotidiane si evince che 4 decessi registrati oggi, risalgono a un periodo compreso tra il 29/11 e il 27/12 2021"; la Regione Emilia-Romagna comunica che "sono stati eliminati 2 casi, positivi a test antigenico ma non confermati da tampone molecolare"; la Regione Friuli-Venezia Giulia riporta che "il totale dei casi positivi è stato ridotto di 2 a seguito di due test positivi rimossi dopo revisione dei casi"; la Regione Liguria comunica che "la positività al test antigenico rapido è seguita da conferma con test molecolare"; la Regione Molise segnala che "il numero di casi confermati da test antigenico è zero in quanto tutti i casi positivi al test antigenico sono confermati con test molecolare"; la Regione Sicilia comunica che "sul numero complessivo dei casi confermati comunicati in data odierna, n. 16 sono relativi a giorni precedenti il 23/12/21 e che i decessi riportati oggi sono avvenuti: N. 2 IL 30/12/21 - N. 2 IL 29/12/21".