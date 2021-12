Covid: contagi nell’equipaggio, non parte nave Golfo Aranci-Livorno

I passeggeri trasferiti su un’altra nave in partenza da Olbia

approfondimento

Coronavirus, la situazione in Italia: grafici e mappe

A raccontare quanto successo sono stati alcuni media locali, tra cui il quotidiano online youtg.net, e poi la notizia è stata confermata dalla Capitaneria di porto di Olbia. I passeggeri erano già a bordo della nave quando è arrivata la comunicazione che, a causa di una “emergenza sanitaria”, l’imbarcazione non sarebbe salpata. Sulla nave, dopo l’imbarco, non era stata aperta l'area self service e questo aveva già alimentato le proteste dei clienti. Dopo l’ordine di sbarco, tutti i passeggeri sono stati dirottati su un altro mezzo: la Moby Wonder, in partenza dal porto di Olbia alle 22. I passeggeri che viaggiavano senza auto sono stati trasferiti a bordo di un pulmino. In totale, sulla Mega Express Five erano presenti 330 passeggeri e 113 auto.