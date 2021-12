Riccione, salvati dai vigili del fuoco un uomo e una donna incinta

L’intervento dei vigili del fuoco di Rimini è stato provvidenziale. Si sono salvati così questa notte un uomo e una donna incinta che erano rimasti bloccati poco prima delle 5 di mattina per un incendio all'interno del proprio appartamento a Riccione, al terzo piano di un edificio in via Emilia 16.

Dopo aver spento l’incendio ed evacuato con l'autoscala alcuni condomini che si erano rifugiati sui balconi per il fumo, le cinque squadre intervenute sono ancora al lavoro per le operazioni di messa in sicurezza dei locali interessati dalle fiamme. Il fuoco, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato originato dall’albero di Natale lasciato acceso.