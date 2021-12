Farinetti a Sky TG24: "Italia ha reagito bene al Covid"

"Dobbiamo resistere, dobbiamo prendere tutte le misure di prevenzione possibile e dobbiamo imparare a conviverci". A dirlo è l'imprenditore Oscar Farinetti, fondatore di Eataly, a 'E-venti' su Sky Tg24, in riferimento alla pandemia di Covid. Parlando delle diverse risposte all'emergenza sanitaria, Farinetti aggiunge: "Gli anglosassoni hanno delle reazioni rapide, si sono rimessi a consumare e a rivivere prima di noi. Noi abbiamo reagito bene, abbiamo fatto una gran figura a livello mondiale, abbiamo fatto il meglio possibile e oggi viviamo in una sorta di tranquillità rispetto ad altri popoli perché non abbiamo mollato" (COVID, AGGIORNAMENTI - SPECIALE ).

"Ne siamo usciti migliori, sento ottimismo nell'aria"



"Siamo stati per un anno e mezzo in un bunker - continua Farinetti - e poi siamo usciti. Annuso nell’aria che ne siamo usciti migliori. Sento in giro un’atmosfera più ottimista, un maggiore senso del volontariato. Immagino che stiamo per entrare in un periodo bello. Quando si tocca il fondo si rimbalza e la pandemia è stato come toccare il fondo".