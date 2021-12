Meteo, le previsioni di giovedì 23 dicembre

Si avvicina una perturbazione che interesserà l'Italia nei prossimi giorni. Qualche pioggia tra Toscana, Umbria e Lazio, localmente sulle Marche e poi anche in Calabria. Nebbie locali in Pianura Padana

Si avvicina lentamente una perturbazione che interesserà l'Italia nei prossimi giorni. Per la giornata di giovedì 23 dicembre è prevista qualche pioggia tra Toscana, Umbria e Lazio, localmente sulle Marche e poi anche in Calabria. Nebbie locali in Pianura Padana, cielo poco o irregolarmente nuvoloso sul resto delle regioni ( LE PREVISIONI ).

Il meteo al Nord

Tempo in parziale peggioramento, con la giornata che sarà caratterizzata da un graduale aumento della nuvolosità sulle zone pianeggianti e sulle Prealpi. Dal pomeriggio piogge in arrivo sulla Liguria di levante. Nuvoloso a Milano e Torino.

Il meteo al Centro

Graduale peggioramento del tempo sulla Toscana con piogge via via più diffuse entro sera, anche di debole intensità o solo localmente moderate. Sul resto delle regioni cielo spesso molto nuvoloso o coperto, ma asciutto. Sole prevalente in Sardegna. Prevista pioggia a Roma così come a Firenze.

Il meteo al Sud

Tempo più incerto su Sicilia e Calabria ioniche dove potranno esserci delle piogge in provincia di Catania e Reggio Calabria. Sul resto delle regioni cielo sereno o poco nuvoloso. Sole a Palermo, pioggia invece a Napoli.