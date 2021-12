Giovane donna di Asiago trovata morta a Bassano

Giulia Rigon, 31 anni, vicentina originaria dell'Altopiano di Asiago, è stata trovata senza vita dentro il camper in cui viveva, un vecchio camper Fiat 'Arca' di colore bianco, con una ferita alla fronte, segno di un colpo violento, forse inferto con un oggetto contundente. È stato il compagno, un 28enne di origine brasiliana, a dare l'allarme, ieri mattina, chiamando il 118 e sostenendo che la compagna era caduta. Ma le lesioni, dopo i primi riscontri medici, sembrerebbero non compatibili con l'esito di una caduta; piuttosto con un colpo sferrato con qualcosa alla testa della vittima.

Le indagini

L'indagine è aperta per l'ipotesi omicidio. L'uomo è stato portato in caserma, e per lunghe ore è stato sentito, prima dai Carabinieri e poi dal pm Serena Chimichi, dopo aver effettuato un sopralluogo nell'area del delitto. L'uomo, però, si dichiara innocente, e continua a ripetere che la morte di Giulia è stata dovuta alla caduta.