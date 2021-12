Meteo, il gelo russo cambia traiettoria: freddo solo su alcune regioni

Una prima irruzione di aria fredda è attesa nel fine settimana, un’altra è in arrivo qualche giorno dopo. Nel weekend aria fredda proveniente dai Balcani punterà sull’Italia meridionale determinando un forte calo delle temperature. L’irruzione gelida ha cambiato traiettoria rispetto alla precedenti previsioni e quindi saranno soprattutto le regioni del Sud. Sul resto d'Italia il tempo sarà più stabile e soleggiato, ma sulla Pianura Padana continuerà a persistere la nebbia, a volte anche per tutto il giorno.

Tempo buono fino al 22, neve sulle Alpi a Natale

L'alta pressione continuerà a proteggere il nostro Paese almeno fino a mercoledì 22 dicembre, dopo di che torneranno le perturbazioni atlantiche. A partire dalla vigilia di Natale e almeno fino a Santo Stefano un intenso fronte perturbato alimentato da aria fredda raggiungerà l'Italia con piogge abbondanti al Nord e sulle regioni tirreniche. La neve cadrà copiosissima sulle Alpi sopra i 1000 metri di quota.

Le previsioni del weekend

Sabato nebbie e foschie al Nord in pianura. Soleggiato in montagna e sulla Liguria. Massime fino a 10 gradi, 15 in Liguria. Soleggiato anche sulle regioni centrali tirreniche, piovaschi in Abruzzo. Massime tra 10 e 15 gradi. Variabile al Sud con maltempo tra Puglia, Calabria ionica e Basilicata. Quota neve in calo a 600 metri. Più freddo. Domenica sempre stabile ma spesso nebbioso al Nord, nubi in aumento anche sulla Liguria. Sereno o poco nuvoloso al Centro con nubi alla sera su Toscana e Lazio. Tempo in miglioramento anche al Sud con massime comprese tra 8 e 13 gradi.