Terrorizzava le donne diagnosticando loro inesistenti infezioni fingendosi ginecologo. Più di 400 le vittime. La Polizia ha eseguito a Taranto una perquisizione domiciliare nei confronti di un quarantenne per il reato di violenza sessuale, e ha sequestrato diversi smartphone, supporti di memoria e schede telefoniche. L'uomo è gravemente sospettato di essere il responsabile di comportamenti che dal settembre 2021 hanno portato numerose donne a sporgere denuncia presso gli Uffici della Polizia Postale dopo aver ricevuto telefonate da un individuo che si presentava come ginecologo. Il finto medico, utilizzando uno stratagemma per nascondere il proprio numero di telefono, faceva capire alle interlocutrici di essere a conoscenza di esami clinici effettuati dalle donne presso strutture sanitarie presenti su tutto il territorio nazionale.