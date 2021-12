Raggiunto il traguardo di 100 milioni di dosi di vaccino somministrate, ora l'esecutivo si concentra sul pressing sulle case farmaceutiche per l'anticipo di nuove forniture in modo da non lasciare sguarnite le prossime settimane. Nei giorni scorsi il generale Francesco Figliuolo ha annunciato che entro il 31 dicembre sono 14 milioni le vaccinazioni da completare per gli over 18