Neve a Milano e in Valpadana, piogge e temporali al Centro Sud

Dal giorno dell’Immacolata un’intensa perturbazione colpirà l’Italia portando neve copiosa su Alpi, Prealpi e fino in pianura su Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. Dopo la neve seguirà un periodo di intenso gelo con temperature sotto lo zero anche di giorno. Mite con piogge e temporali al Centro Sud

La tregua dal maltempo ha le ore contate. Mercoledì 8 dicembre arriverà la prima vera sferzata invernale che porterà neve in pianura. Fiocchi bianchi sono attesi su Piemonte, Lombardia e in Liguria con forti venti di tramontana. Potrebbero cadere fino a 10 cm di neve a Milano, Torino ma anche ad Alessandria, Pavia, Bergamo e Piacenza. La perturbazione sul resto d'Italia invece si estenderà alla Sardegna e al Lazio con piogge e temporali. Piogge anche su Veneto e Friuli Venezia Giulia dove la quota neve sarà superiore intorno ai 400 metri. I venti soffieranno molto forti sul Mare Adriatico dove lo Scirocco provocherà anche delle mareggiate. Possibile acqua alta a Venezia.

Gelo per tutta la settimana

Nei giorni successivi il maltempo si porterà verso il resto del Centro Sud mentre il graduale arrivo dell'alta pressione farà migliorare il tempo al Nord. Temperature in diminuzione su tutte le regioni, soprattutto al Nordovest dove, a causa del cielo sereno notturno e della neve depositata al suolo, crolleranno fino a scendere sotto lo zero di parecchi gradi di notte. Ghiaccio anche di giorno in Lombardia e a Milano.

Le previsioni di mercoledì 8 dicembre

Al Nord cieli coperti con neve in pianura sul versante occidentale, a quote molto basse sul genovese per tramontana scura. Massime in forte calo, spesso introno agli zero gradi. Al Centro peggiora su Toscana e Lazio con piogge e temporali, situazione migliore sull’area adriatica. Massime comprese tra 8 e 15 gradi. Al Sud piovoso sulla Campania, tempo migliore sulle altre regioni. Massime in aumento con punte di 20 gradi