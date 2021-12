Le previsioni meteo del weekend del 4 e del 5 dicembre

Una serie di perturbazioni, alimentate da aria fredda e sospinte da intense correnti di Libeccio, colpiscono l’Italia nei prossimi giorni. Previsti piogge, temporali e neve a quote basse. Dopo un sabato nuvoloso quasi ovunque, la domenica porterà un nuovo peggioramento con freddo, neve fino in collina al Nord, maltempo sul Centro-Sud tirrenico con neve a bassa quota. Sono queste le previsioni meteo per il weekend del 4 e 5 dicembre ( LE PREVISIONI ).

Le previsioni di sabato 4 dicembre

Per sabato 4 dicembre sono previste spruzzate di neve sui confini alpini. Atteso qualche rovescio sulla Sicilia settentrionale, mentre nel pomeriggio peggiora prima sull'alta Toscana e poi anche su Lazio e Campania. Cielo nuvoloso sul resto delle regioni. Nella notte precipitazioni sul Nordest, nevose in collina, e maltempo intenso in Campania.

Il meteo al Nord

La nuova perturbazione arriva sulle regioni del Nord. Il sabato è caratterizzato da spruzzate di neve sui confini alpini e fino in valle. Sulle altre regioni è previsto cielo a tratti molto nuvoloso al mattino, poi coperto. In nottata il meteo peggiora al Nordest, con piogge in pianura e neve in collina. Venti di Libeccio, via via più forti sul Mar Ligure. I valori massimi delle temperature oscillano tra i 2 gradi di Bolzano e i 12 di Genova. Cielo coperto a Milano e Torino.

Il meteo al Centro

Meteo in peggioramento anche al Centro. Sabato mattina è previsto tempo asciutto, spesso soleggiato, mentre dal pomeriggio le nubi aumentano su Sardegna e regioni tirreniche. In particolare, piogge diffuse sulla Toscana settentrionale ed entro sera anche sul Lazio. Venti, dapprima settentrionali poi di Libeccio, via via più intensi. Burrasche sulle coste settentrionali toscane. I valori massimi sono compresi tra i 7 gradi di Perugia e L'Aquila e i 14 di Roma. Nella Capitale pioggia in serata, a Firenze già dal pomeriggio.

Il meteo al Sud

Tempo instabile sulle regioni del Sud. Pioggia in particolare sul basso Tirreno (coste siciliane), ma il maltempo si estenderà poi anche in Campania, con rovesci in arrivo entro sera. Cielo poco nuvoloso sulle altre zone. Venti dai quadranti settentrionali. I valori massimi sono compresi tra i 7 gradi di Potenza e i 16 di Palermo. A Napoli cielo sereno in mattinata e poi coperto con pioggia dal pomeriggio, qualche nuvola a Catanzaro.