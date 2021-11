La situazione rispetto al 2020 è molto diversa: un anno fa in Italia c’erano cinque regioni (o province autonome) in zona gialla, otto in arancione e otto in zona rossa. Ad oggi, solo il Friuli-Venezia Giulia passerà in giallo. Con l’introduzione del super green pass, molte regole valgono solo per i non vaccinati. In netto calo il numero di decessi e ospedalizzazioni. Ecco la situazione