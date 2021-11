Sky insieme a Fortune Italia per la sostenibilità del pianeta

Un evento articolato in due giornate con le migliori imprese del settore. Cinque tavoli di lavoro tematici, ciascuno dei quali produrrà una proposta di tre pillar che rappresentino la società civile, le aziende e le istituzioni. Condividi

Il futuro del pianeta passa anche per Roma. La capitale infatti è teatro per due giorni del Forum sostenibilità voluto da Fortune Italia per fornire ad oltre 60 imprese uno spazio di discussione autorevole e indipendente sui temi portanti dello sviluppo responsabile dell’economia globale. Un’iniziativa lanciata nel 2018 e giunta ormai alla quarta edizione divenuta nel tempo un appuntamento imprescindibile per le imprese del settore. Ne è certo il Ceo di Fortune Italia, Leonardo Donato: "Fortune ha sempre creduto che la sostenibilità sia un asset strategico per le imprese e oggi, che ‘sostenibilità’ è diventata una parola tra le più usate - e spesso abusate - apriamo il nostro quarto Forum con la consapevolezza di poter fornire un contributo concreto e costruttivo allo sviluppo del nostro Paese e l’orgoglio di riunire intorno ai tavoli di lavoro del nostro evento rappresentanti delle più importanti imprese italiane, delle istituzioni e della società civile per confrontarsi sul futuro della nostra economia".

Tutto nel rispetto dell'ambiente approfondimento Bilancio di sostenibilità, solo l’1,76% aziende lo presenta Due giorni per fare emergere le principali tematiche che stanno influenzando, in maniera radicale, i processi produttivi e distributivi nella maggior parte dei settori economici. Al centro dei tavoli tecnici della prima giornata il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o più semplicemente PNRR. Da qui arriveranno le proposte su cui si discuterà in apertura delle tavole rotonde della seconda giornata. Come è possibile utilizzare le tecnologie per accrescere la produttività e per migliorare la qualità del lavoro? Quali priorità affrontare per costruire un sistema integrato che incida non solo sul risparmio energetico e la tutela ambientale ma anche sull’urbanistica e sulla fisionomia del tessuto sociale? Quali priorità affrontare per costruire un sistema integrato che incida non solo sul risparmio energetico e la tutela ambientale ma anche sull’urbanistica e sulla fisionomia del tessuto sociale? Sono solo alcuni degli interrogativi a cui si cercherà di dare una risposta, tutto come sempre nel rispetto dell’ambiente ma a sostegno della transizione ecologica e di quella digitale.