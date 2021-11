Alta gioielleria, sostenibilità ed e-commerce: futuro del settore

La pandemia da Covid-19 ha reso i consumatori sempre più attenti a temi come l’ambiente e la trasparenza aziendale, oltre ad aver dimostrato la necessità di uno sviluppo efficace delle piattaforme digitali, anche per un’industria dove il retail non può che rimanere centrale. L’esempio di Bulgari

Con un giro d’affari di 330 miliardi di dollari l’anno, l’alta gioielleria è uno dei settori trainanti del mercato del lusso. Il suo valore non è però solo economico. I cambiamenti culturali che i diversi Paesi del mondo hanno attraversato nei secoli si riflettono anche nel lavoro svolto sulle pietre preziose dagli artigiani. Un importante mercato globale quindi, ma anche un mezzo attraverso cui custodire tradizioni e leggere il passato e la storia delle società. Come molti settori, anche l’alta gioielleria ha subito i contraccolpi della crisi che la pandemia da Covid-19 ha inflitto all’economia mondiale. Secondo i dati elaborati dalla società di consulenza internazionale McKinsey, in collaborazione con la piattaforma dedicata al mondo della moda Business of Fashion, la flessione dei ricavi nel mondo dell’alta gioielleria dovuto al coronavirus è stato del 10-15% sul valore totale. La prolungata chiusura dei negozi, lo stop ai viaggi internazionali e la rinnovata consapevolezza dell’importanza di temi come sostenibilità e trasparenza hanno cambiato l’approccio dei clienti al mercato. Strategie di distribuzione e di comunicazione vanno ora ripensate, trasformando difficoltà in opportunità di crescita, senza perdere il valore che le tradizioni storiche e artigianali rappresentano. Il report sottolinea tuttavia la particolare resilienza del settore: da qui al 2025, l’industria crescerà del 3-4% ogni anno. Quali sono le sfide che dovrà affrontare?

Sostenibilità e generazione Z

In un contesto in cui si stima che il mercato dell’alta gioielleria dei grandi brand crescerà fino al 12% rispetto al periodo pre-pandemia, tra le linee principali che influenzeranno le scelte dei consumatori c’è la sostenibilità. Seguendo il trend attuale, secondo l’analisi di McKinsey, nel 2025 una percentuale compresa tra il 20 e il 30% delle vendite sarà influenzata dalla ricerca di prodotti sostenibili e tracciabili. Come al di fuori del settore dell’alta gioielleria, le fasce di popolazione più attente alla tematica sono le più giovani, in particolare la generazione Z: i nati tra la fine degli anni ’90 e la fine degli anni 2000. Se da un lato politiche societarie responsabili e trasparenti aiuteranno le grandi maison ad avvicinarsi ai nuovi 20enni e 30enni, un altro metodo per prendere contatto con questa generazione è attraverso il lavoro. Unire istruzione e placement, tramandando tradizioni artigiane, potrebbe essere una delle vie principali attraverso cui far breccia tra i gusti dei più giovani, attenti sì alla sostenibilità ma anche coscienti delle opportunità e del valore che l’industria del Made in Italy porta con sé.

E-commerce

Un altro aspetto che la pandemia da Covid-19 ha messo particolarmente in luce è quello della necessità di alternative digitali al classico modello del negozio di retail. Una necessità durante i lockdown, un’opportunità di espansione per il futuro. Il commercio dei gioielli dei grandi brand guarda a una crescita compresa tra il 25 e il 30% entro il 2025, per un totale di 80-100 miliardi di dollari. Nei prossimi quattro anni si stima che il mercato online andrà a coprire tra il 18 e il 21% degli introiti complessivi (+13% sul 2019). Tuttavia, più che in altri settori, nell’alta gioielleria l’esperienza dell’acquisto negozio è centrale nella scelta dei prodotti, per l’importanza che la qualità del servizio e il rapporto visivo e fisico con le pietre preziose rivestono. Se il negozio resterà quindi centro d’azione per il mercato, uno store digitale ben strutturato e con una comunicazione efficace permetterà ai brand di avvicinare target geografici e demografici di consumatori altrimenti lontani. La sfida sarà quella di bilanciare esperienza umana e digitale, rendendo la seconda il più simile possibile alla prima.