Green pass, Toti: “Se sei vaccinato questo Natale potrai fare tutto"

L’idea del doppio green pass, uno per i vaccinati e uno per i no vax, con il necessario obiettivo di tenere sotto controllo la recrudescenza del virus, è uno dei temi caldi di queste ore. Uno dei promotori è il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che in un’intervista al Messaggero ha spiegato che la sua proposta è studiata per consentire il più possibile di trascorrere un Natale sereno e libero. “Spero che il governo anticipi a 5 mesi per fare la terza dose prima di Natale. C'è stata una partenza lenta ma stiamo recuperando. La recrudescenza del virus ha stimolato la paura e la consapevolezza che il rischio non è finito” ha detto il governatore della Liguria (AGGIORNAMENTI COVID - SPECIALE CORONAVIRUS).

Il pass a due velocità “È una proposta che io ho lanciato in tandem con Fedriga – afferma Toti - ma che la maggior parte dei colleghi hanno fatto propria. E poi è un passo per non arrivare alla misura draconiana ma moralmente legittima che è l'obbligo. Se andassimo in quella direzione si impedirebbe magari ai no-vax di non andare a lavorare, ma pur sbagliando noi cerchiamo di tutelarli. Il pass a due velocità che proponiamo consente a tutti di recarsi sul posto di lavoro e fare le cose indispensabili, a patto che abbiano un tampone. Ma permette ai soli vaccinati di frequentare i luoghi della socialità come teatri, cinema, discoteche o partite di calcio. È uno strumento che consente da un lato di avvicinarsi all'obbligo senza imporlo e dall'altro di dare la certezza alle attività di stare aperte”.

I trasporti La proposta coinvolge anche bus e metro. Il presidente della Liguria ha dichiarato che “i trasporti sono indispensabili e non credo si dovrebbero toccare. E parlo sia di bus e metro che di treni, anche a lunga percorrenza. Queste misure per me dovrebbero entrare già in giallo. Lo scambio logico è semplice, anziché applicare le regole delle zone ai territori le applichiamo alle persone, e nella fattispecie ai non vaccinati. Deve essere chiaro che lo scambio che i governatori propongono è che a fronte di un pass per soli vaccinati venga data la certezza che il Paese resterà aperto in tutte le sue forme. In questi giorni i locali fanno gli ordini per il periodo di vacanze, le famiglie comprano i biglietti dei treni per le festività, le aziende assumono gli stagionali. Bisogna quindi assumere delle regole per dire a cittadini e imprese: "Se sei vaccinato tu questo Natale potrai fare tutto”.