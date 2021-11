Potenza, coppia di anziani truffati: arrestato funzionario poste

Con le accuse di circonvenzione di incapace e di truffa aggravata, la Guardia di Finanza ha arrestato a Lauria in provincia di Potenza un funzionario delle Poste Italiane. L’ uomo è accusato di aver truffato per 2 milioni di euro, due anziani coniugi, uno dei quali analfabeta. Ad agevolare l’uomo sarebbero stati proprio i pronipoti dei truffati. Nell'ambito della stessa operazione delle Fiamme Gialle della Compagnia di Lauria, coordinate dalla Procura della Repubblica di Lagonegro (Potenza), sono indagati, per il concorso in truffa aggravate e riciclaggio, il direttore e un funzionario dell'ufficio postale di Lauria superiore e, per falsa testimonianza al pubblico ministero, un'altra persona.