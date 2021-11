Green pass, la Cei: proteste da irresponsabili e lontane da Vangelo

Nel messaggio per la 44esima Giornata della Vita la Conferenza Episcopale Italiana condanna le manifestazioni no vax parlando di “malintesa affermazione della libertà e dei diritti"

La posizione della Cei

“A fronte di tanta gente che si è dedicata al bene degli altri - affermano i vescovi nel Messaggio per la Giornata della vita - non sono mancate, tuttavia, manifestazioni di egoismo, indifferenza e irresponsabilità caratterizzate spesso da una malintesa affermazione di libertà e da una distorta concezione dei diritti". Non solo. "Molto spesso - annota la Cei - si è trattato di persone comprensibilmente impaurite e confuse, anch’esse in fondo vittime della pandemia; in altri casi, però, tali comportamenti e discorsi hanno espresso una visione della persona umana e dei rapporti sociali assai lontana dal Vangelo e dallo spirito della Costituzione".