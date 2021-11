Forte boato in provincia di Cosenza, si è trattato di un boom sonico

Sembrava un terremoto, ma l’Ingv non ha segnalato nessun sisma. Eppure il tremore è stato fortissimo ed è durato per molti secondi. Verosimilmente si è trattato di un boom sonico causato dal passaggio di un caccia militare

Nella tarda mattinata di oggi, un forte boato ha spaventato la popolazione di Cosenza e della sua provincia. La gente, incredula, ha pensato subito a un terremoto. Ma l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia non ha rilevato nessun sisma in Calabria o nelle sue vicinanze.

Probabile boom sonico

Gli esperti ritengono quindi che probabilmente si sia trattato di un boom sonico. A provocarlo, come spesso accade in queste situazioni, un caccia militare. Il fenomeno viene generato da onde d’urto nell’atmosfera che, in alcuni casi, possono essere di fortissima intensità.