Il caso del delitto di Via Marsala è stato riaperto recentemente grazie al lavoro della criminologa Antonella Pesce, consulente della famiglia Cella insieme alla legale Sabrina Franzone

Svolta nell'indagine sul delitto di Nada Cella, uccisa il 6 maggio 1996 a Chiavari. Secondo la Procura, a ucciderla sarebbe stata una donna che oggi ha 53 anni e, a quanto si apprende, ora è indagata per omicidio volontario. Dietro il delitto, la gelosia per la vittima, anche in campo professionale. La giovane, allora 25 enne, era stata trovata uccisa all'interno dello studio di commercialista dove lavorava. I pm hanno disposto anche una perizia, affidata allo stesso consulente che si occupò del caso di Yara Gambirasio.