Femminicidio, da marzo uno "Scudo" contro le violenze

Alessandra Kustermann, primaria del reparto di ginecologia d'urgenza del Policlinico di Milano, racconta la storia di una delle donne che non è riuscita a salvare, durante la sua carriera di medico. Sono solo tre ma ognuna pesa come un macigno. “Una donna me la ricorderò per sempre, un uomo dopo Tso (trattamento sanitario obbligatorio, ndr) era arrivato in una clinica psichiatrica, ma una volta arrivato ha girato la schiena ed è andato via. Dobbiamo sapere, infatti, che dopo il tso ci deve essere da parte di chi ha il problema l’accettazione della cura. La donna è tornata a casa a riprendere i suoi vestiti. Suoi e dei suoi figli. È andata accompagnata dalle forze dell’ordine ma lui è stato più rapido. Ha preso un coltello e l’ha uccisa. È successo che avevamo appena aperto la parte della violenza domestica del Pronto Soccorso Ginecologico e abbiamo avuto bisogno di sostegno. Abbiamo avuto bisogno di ci è abituato a gestire quella che viene chiamata una debacle. E’ stato difficile. Ancora adesso mi resta la domanda: cosa potevamo fare di più? Andare prima a prendere i vestiti? Ma nessuno ci aveva avvertito che quell’uomo era uscito dall’ospedale. Neppure le forze dell’ordine lo sapevano. C’è stato un problema di comunicazione…”.

Alessandra Kustermann solleva uno dei temi centrali nella guerra alla violenza di genere: la mancanza di comunicazione. E’ questa la costante che si ritrova in ogni delitto, il tassello che manca, in ogni storia di femminicidio. La comunicazione fra chi assiste la donna per la prima volta, che dovrebbe “leggere” la violenza, le forze dell’ordine, la magistratura e i centri antiviolenza.

“A volte veramente si tratta di secondi. – spiega Marzia Bianchi, operatrice di uno dei Centri Antiviolenza di Fondazione Pangea Onlus - Una delle prime donne che è arrivata in casa rifugio, all’inizio pensavamo di poter aspettare settimane. Invece è arrivata da noi all’improvviso, senza nulla. La donna che scappa non ha il trolley, non va in vacanza. E’ davvero tutto molto veloce”.

“C’è un grande vuoto, nel nostro Paese, che si potrebbe colmare approvando anche alla Camera la legge approvata in Senato, che fotografa il fenomeno della violenza, chiedendo sempre a qualsiasi ufficiale di polizia giudiziaria, di fronte a una denuncia presentata, di chiedere se chi denuncia conosce l’autore della violenza e che relazione aveva – racconta la Senatrice Valeria Valente, Presidente della Commissione Parlamentare contro il femminicidio - Mi spiego: significa indagare sempre, in qualsiasi reato, quel è la relazione fra vittima e carnefice. Perché se la donna ci dice che a commettere violenza è stato il compagno, è una cosa molto diversa che lo abbia fatto un estraneo.

Lì accendiamo il campanello d’allarme e stiamo attenti a fare la valutazione del rischio e si interviene con le misure di prevenzione di cui l’Italia dispone. Ma si deve essere messi in condizione di poterle applicare. Faccio l’esempio del braccialetto elettronico e delle misure cautelari”.