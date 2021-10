Chef sardo ucciso, arrestato presunto assassino

In manette è finito un panettiere di Sant'Anna Arresi, Angelo Brancasi, 43 anni, originario di Erice. L'uomo avrebbe confessato il delitto per motivi passionali e avrebbe ucciso usando un'accetta

E' stato arrestato, durante la notte, il presunto assassino di Alessio Madeddu, 52 anni, il pescatore e cuoco di Teulada trovato morto ieri davanti al suo ristornate in località Porto Budello a Teulada, sulla costa sud occidentale della Sardegna. In manette, a tarda notte, è finito un panettiere di Sant'Anna Arresi, Angelo Brancasi, 43 anni, originario di Erice. Come anticipato da L'Unione Sarda, l'uomo avrebbe confessato il delitto raccontando agli investigatori di aver ucciso lo chef perchè geloso della moglie che lavorava al ristorante e con la quale la vittima avrebbe avuto una relazione clandestina.

La dinamica

L'uomo avrebbe attirato lo chef fuori dalla dependance in cui Madeddu era ai domiciliari in seguito alla condanna per un duplice tentato omicidio, poi lo ha ferito lungo il vialetto, infine i fendenti fatali. La vittima ha tentato di sottrarsi a quella furia cercando riparo verso casa, inutilmente. Sono stati, nel frattempo, acquisiti i filmati delle telecamere usate dal cuoco - conosciuto per la sua partecipazione al programma di Alessandro Borghese “4 ristoranti” - per controllare la zona. Il locale di Madeddu era stato tra i più votati durante il reality televisivo, un’occasione che gli aveva dato ampia visibilità.