Covid, focolaio ai mondiali di Kickboxing di Jesolo

La risalita di contagi in Veneto

Nei primi giorni di ottobre il Veneto aveva registrato un sensibile rallentamento dei contagi. Da qualche giorno, però, questi sono ricominciati a salire. In particolare, come rilevato dal Dipartimento di prevenzione dell’Ulss 4, i più colpiti sono i comuni più popolosi della parte orientale della Regione come San Donà, Portogruaro e, appunto, Jesolo. Dei 15 positivi che avevano preso parte alla manifestazione nel PalaInvent jesolano, 10 sono rientrati nei rispettivi Paesi d’origine: Bulgaria, Serbia, Slovenia e Ucraina. Altri 5, da Irlanda, Kazakistan e Russia, sono ancora in isolamento nel proprio albergo. Infine, una ragazza di nazionalità russa, sintomatica, è attualmente seguita dal personale dell'Unità Speciale di Continuità Assistenziale.