Bolsonaro è cittadino onorario di Anguillara, insorge l'opposizione

Il Consiglio comunale della cittadina padovana ha approvato il riconoscimento, promosso dal sindaco Alessandra Buoso. Contraria l'opposizione: “La decisione è uno schiaffo ai valori della Costituzione, Bolsonaro non ha alcun merito per fregiarsi di questo titolo”

"Nel 2018 sono state condotte delle ricerche sulle sue origini - ha detto il sindaco Buoso - ed è stato riscontrato che fondavano ad Anguillara. Così è iniziato un percorso finalizzato a far giungere al presidente la stima nei suoi confronti e l'invito a venire tra noi". C'è chi dice, ma non ci sono conferme, che dopo la partecipazione al G20 di Roma il 30 e il 31 ottobre, Bolsonaro potrebbe giungere ad Anguillara.

Opposizione contraria:”Bolsonaro figura molto discussa”

E’ intervenuto con una nota Arturo Lorenzoni, portavoce dellopposizione al Consiglio regionale del Veneto. “La cittadinanza onoraria a Jair Bolsonaro è uno schiaffo ai valori della Costituzione. Il presidente del Brasile non si può fregiare di alcun merito particolare per ricevere questo riconoscimento. Come riportato dai missionari italiani in Brasile, da anni il presidente Bolsonaro con le sue scelte ha disonorato il Paese, un presidente che sta distruggendo la vita della gente, soprattutto dei più poveri. Bolsonaro, ha portato avanti una politica anti Covid-19 fondata sul negazionismo e contro il vaccino, che non ha fatto altro che produrre migliaia di morti.