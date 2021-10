Beppe Grillo, blog a rischio liquidazione: manca la pubblicità

Conti in rosso e rischio liquidazione per la Beppegrillo Srl, la società creata dal fondatore del Movimento 5 Stelle che ha chiuso il bilancio del 2020 con un passivo di 12.457 euro. Gestione penalizzata dalla pandemia e dalla mancanza di pubblicità

Manca la pubblicità

Nella nota integrativa che accompagna il documento suona un campanello d'allarme per la Srl genovese di Grillo. "A causa della pandemia Covid-19 le imprese commerciali in genere hanno ridotto drasticamente i costi per la pubblicità" e "tale trend" ha interessato anche la Beppegrillo Srl. "Si conta nel corso del biennio 2021/2022 di stipulare nuovi contratti pubblicitari. Diversamente e tempestivamente", l'avvertimento, "la società sarà messa in liquidazione.