Borghese: Non trovo più chef, nessuno vuole più lavorare in ristorante

La carenza di personale nei vari settori è un problema dei tempi post-covid. A parlare nuovamente dell’annosa questione del reperimento di forza lavoro è Alessandro Borghese, che al mensile del Corriere della Sera "Cook" fa un quadro della situazione attuale. Chef e personaggio televisivo, Borghese ha analizzato il tema delineando il grande cambiamento in atto. "Sicuramente bisogna lavorare in modo diverso. Sta già succedendo: io ero aperto sette giorni su sette pre-pandemia, adesso cinque. Vorrei tornare a sei, ma comunque terrò chiuso un giorno. Il riposo e i turni sono fondamentali – ha detto il cuoco - Sono alla perenne ricerca di collaboratori: ma fatico a trovare nuovi profili, sia per la cucina che per la sala".

Il lavoro nella ristorazione Il mercato del lavoro nel settore della ristorazione sta cambiando ed è alla ricerca di un bilanciamento tra orari, retribuzione e impegno. "Mentre la mia generazione è cresciuta lavorando a ritmi pazzeschi – ha proseguito Borghese - oggi è cambiata la mentalità: chi si affaccia a questa professione vuole garanzie. Stipendi più alti, turni regolamentati, percorsi di crescita. In cambio del sacrificio di tempo, i giovani chiedono certezze e gratificazioni. In effetti prima questo mestiere era sottopagato: oggi i ragazzi non lo accettano". "Il tempo, oggi, è la vera moneta. La mia stessa brigata – ha aggiunto - si è rivoluzionata radicalmente: sono andate via figure che stavano con me da più di dieci anni, sono tornate nelle loro regioni d'origine, dove hanno scelto un lavoro che richiedesse meno fatica psicologica, mentale e fisica".