Meteo, piogge verso il Centro Sud: le previsioni di venerdì 22 ottobre

Una perturbazione atlantica sta interessando il Nord con piogge a carattere sparso su tutte le regioni. Nel corso del weekend il fronte perturbato si sposterà verso Sud. Da venerdì la perturbazione inizierà a spostarsi verso Sud interessando Marche, Umbria, ancora Lazio, la Toscana e Campania. Pioverà anche in Sicilia. Nel weekend l'alta pressione tornerà a impadronirsi di gran parte del Nord Italia, sabato il tempo più instabile interesserà le regioni adriatiche centrali e localmente l'Emilia Romagna, mentre domenica rovesci colpiranno principalmente il Sud, specie la Puglia meridionale e poi Calabria e ancora la Sicilia.

Le temperature

In questo contesto le temperature non subiranno sostanziali variazioni, salvo un temporaneo e anche sensibile rialzo diurno in Sardegna (con più di 25 gradi), in Puglia e in Campania. Nel fine settimana è atteso un nuovo sensibile calo termico nei valori notturni, soprattutto al Nord. Da lunedì 25 un ciclone mediterraneo provocherà un'intensa fase di maltempo su Sicilia e Calabria.

Le previsioni di venerdì 22 ottobre

Tempo in miglioramento al Nord Ovest con prevalenza di sole, ancora un po' di instabilità sul Triveneto. Nebbie e foschie in Val Padana. Lieve calo delle temperature tra 17 e 21 gradi. Al Centro piogge a tratti e locali piogge più intense soprattutto sui rilievi appenninici sul versante adriatico. Massime stabili e comprese tra 17 e 22 gradi. Al Sud tempo variabile ovunque con maltempo su Campania e Sicilia orientale. Massime senza variazioni tra 18 e 22 gradi.