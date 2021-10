Anziano non riesce ad acquistare un farmaco, aiutato dai carabinieri

"Ho bisogno di aiuto, potete aiutarmi?". È la richiesta di un anziano che ha chiamato la centrale dei Carabinieri di Macomer, in provincia di Nuoro, spiegando di essere solo e di non poter uscire di casa per comprare un farmaco urgente e indispensabile. L’uomo chiedeva di poter affidare ai militari intervenuti presso la sua abitazione la ricetta, con la quale potersi recare in farmacia.



Dopo aver individuato la farmacia di turno, il Comandante della Stazione di Silanus, insieme ad un altro agente, ha provveduto ad acquistare il farmaco e a consegnarlo. L'anziano ha voluto ringraziare i carabinieri, sottolineando l'importanza della loro presenza tra la gente, soprattutto nei piccoli centri.