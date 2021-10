Bimbo corre sul palco dell'udienza e si siede vicino al Papa. VIDEO

Il Papa: "Ringrazio questo bambino per la lezione che ci ha dato"

Francesco introducendo l'Udienza ha detto: "In questi giorni stiamo parlando della libertà della fede ascoltando la lettera ai Galati, ma mi è venuto in mente quello che Gesù diceva sulla spontaneità e la libertà dei bambini, quando questo bambino ha avuto la libertà di avvicinarsi e muoversi come se fosse a casa sua. E Gesù ci dice se non vi fate come bambini non entrerete nel Regno dei cieli, abbiate il coraggio di avvicinarvi al Signore". "Io - ha proseguito Francesco - ringrazio questo bambino per la lezione che ci ha dato a tutti. E che il Signore lo aiuti nella sua limitazione nella sua crescita, perché ha fatto una testimonianza che gli è venuta dal cuore: i bambini non hanno un traduttore automatico dal cuore alla vita, il cuore va avanti".