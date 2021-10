Trentino, morto un orso a Ragoli: investito da un'auto

A Ragoli, in provincia di Trento, un orso è morto dopo essere stato investito da un’automobile. L’incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino, vicino al cimitero del paesino. Il conducente dell’auto ha contattato la la Centrale unica di emergenza 112 a cui ha spiegato che l'animale è sbucato improvvisamente in mezzo alla strada, particolarmente stretta in quel punto. Lo schianto è stato dunque inevitabile. Fortunatamente gli occupanti del veicolo stanno bene e non hanno riportato ferite, mentre il mezzo - una berlina - è seriamente danneggiato.