Settimana dal sapore invernale: le previsioni meteo

Temporali, vento forte e anche neve: dopo un martedì più tranquillo è in arrivo una nuova fase di maltempo per la formazione di un’area di bassa pressione sul Mar Tirreno. Temperature di 3-5 gradi al mattino si potranno toccare in città come Torino, Milano, Bologna e Firenze, mentre le gelate notturne saranno diffuse già oltre i 700 metri di altezza.

Correnti di origine artica

Tra mercoledì e giovedì il freddo raggiungerà l’Italia facendo irruzione dalla Porta della Bora. L'ingresso di venti forti e freddi genererà la formazione di un vortice sul Mar Tirreno. Il tempo peggiorerà rapidamente al Nordest per poi concentrarsi ancora una volta al Sud e sulle regioni adriatiche centrali dove piogge, temporali e nubifragi potranno colpire molte zone. Con i venti freddi tornerà a cadere la neve sugli Appennini a quote relativamente basse per il periodo e sopra i 1300-1400 metri circa.

Le previsioni di martedì 12 ottobre

Al Nord prevalenza di tempo stabile e spesso soleggiato. Temperature ancora stabili con massime tra 16 e 20 gradi, freddo al mattino. Anche al Centro il meteo sarà piuttosto tranquillo, sono attesi sporadici annuvolamenti ma senza piogge. Massime tra 17 e 21 gradi. Situazione ancora instabile al Sud con piogge isolate su Molise, Puglia e Sicilia settentrionale. Altrove variabile con alternanza di sole e nuvole. Massime comprese tra 17 e 22 gradi.