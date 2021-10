Firenze, uomo trovato morto in strada: ipotesi omicidio stradale

Si indaga su un presunto pirata della strada a Campi Bisenzio (Firenze), dopo che un uomo di 47 anni residente della zona è stato trovato morto la notte scorsa in via Chiella, all'altezza del numero civico 2 in un tratto privo di illuminazione. Su segnalazione fatta alla centrale operativa, i carabinieri della compagnia di Signa sono intervenuti verso le ore 4.30 della mattina, dopo che era stata segnalata una persona in terra sulla carreggiata. Sul posto sono stati trovati frammenti di plastica e segni di un'improvvisa sterzata sull'asfalto, tutti indizi riconducibili ad un incidente. Il conducente, secondo gli inquirenti, sarebbe fuggito senza prestare soccorso. I carabinieri quindi hanno aperto un’indagine per omicidio stradale.