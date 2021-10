Vajont, 58 anni fa la tragedia che provocò quasi 2mila vittime

Fra i primi a ricordare quel giorno il presidente del Senato Elisabetta Casellati: "E' con dolore e forte partecipazione che mi unisco alle commemorazioni per le vittime e le centinaia di dispersi del Vajont. Il 9 ottobre 1963 resterà per sempre scolpito nella memoria degli italiani. Una catastrofe ambientale il cui ricordo è un monito sempre attuale sull'improrogabile necessità di preservare l'ambiente e la sua integrità. Ritrovare l'equilibrio tra l'uomo e la natura è un imperativo categorico".

"Per chi c'era - prosegue Zaia - si tratta di un dolore immenso e indelebile ma è alle giovani generazioni che ora Istituzioni e società civile devono rivolgersi perchè, dalla storia del Vajont, fatta anche di errori, sottovalutazioni, scelte e comportamenti assai discutibili, traggano una lezione per il futuro".

"Il 9 ottobre è una data carica di significato per la nostra comunità regionale. Un commosso ricordo e una preghiera per le vittime della tragedia del Vajont": questo il testo postato sui suoi profili social dal Governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga e corredato dalla prima pagina del Il Gazzettino dell'epoca.

Affida ai social il suo ricordo anche il leader della Lega Matteo Salvini che su twitter scrive: “Una preghiera per le vittime della tragedia del Vajont, avvenuta 58 anni fa. In una notte, per colpa della stupidità dell'uomo, 1.917 innocenti persero la vita, tra cui 487 bambini. Una delle pagine piu' tristi della nostra storia. MAI dimenticare. #Vajont".

Sottosegretario alla Transizione Ecologica Gava: "tutelare l'ambiente"

Sempre ai social si rivolge anche Vannia Gava, sottosegretario alla Transizione ecologica e capo dipartimento della Lega: “Nessuno, nè oggi nè mai, si potrà dimenticare cosa è successo quel maledetto 9 ottobre 1963: l'immane tragedia del Vajont e' una ferita aperta non soltanto per la nostra terra, ma, soprattutto, per le anime di chi in quelle ore ha perso i propri cari.

Dopo decenni di immobilismo, il governo ha messo al centro del Pnrr e finanziato interventi di ripristino e rafforzamento, di cura dell'ambiente e per l'ammodernamento delle infrastrutture già esistenti e la realizzazione di nuove. Dobbiamo scongiurare che si possano ripetere piccole o grandi tragedie come quelle del Vajont".