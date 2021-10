Referendum su eutanasia, oggi firme in Cassazione

Raccolte oltre 1 milione e 200mila adesioni. Dopo la Cassazione, il prossimo passaggio è quello alla Corte Costituzionale che dovrà esprimersi sul quesito referendario che prevede una parziale abrogazione dell'art. 579 del codice penale Condividi:

"Oltre 1 milione e 200mila cittadini italiani chiedono che finalmente si possa decidere di non dover più imporre contro la volontà del malato la sofferenza come una tortura insopportabile: poter decidere finalmente tra l'eutanasia clandestina che c'è già in Italia e quella legale fatta di regole, responsabilità, conoscenza, ovviamente assistenza per chi vuole vivere, e rispetto della decisione di chi non lo vuole più". Queste le parole di Marco Cappato, dell'Associazione Luca Coscioni, prima di entrare in Cassazione dove oggi vengono depositate le firme raccolte per il referendum sull'eutanasia legale. Dopo la Cassazione, il prossimo passaggio è quello alla Corte Costituzionale che dovrà esprimersi sul quesito referendario.

Cappato: "Politica dei partiti autoreferenziale" leggi anche Eutanasia, la Cei: "Grave inquietudine per referendum" "Le firme - ha sottolineato il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni - sono state raccolte nel silenzio dei capi dei grandi partiti perché la gente ha vissuto questo problema. Il referendum non è fatto contro i partiti e la politica ma è uno strumento per aiutarli a riprendere un contatto con la realtà sociale e con le persone." "La politica dei partiti", ha poi aggiunto, "è autoreferenziale. Noi stiamo offrendo l'opportunità di occuparsi di una questione che riguarda le persone. Non è tempo di giochini ma di rispettare la democrazia che non è fatta solo di marketing elettorale".