Roma, in fiamme il "Ponte di ferro" in zona Ostiense. VIDEO

L'incendio che ha avvolto il Ponte dell'Industria di Roma, conosciuto come "Ponte di ferro", è stato domato dai vigili del fuoco. Alcune parti dell'opera, divorate dalle fiamme, hanno ceduto e sono crollate. Il rogo ha interessato anche una conduttura del gas. Non si segnalano feriti al momento

Le fiamme hanno causato il crollo delle gallerie dei servizi laterali della struttura del ponte: danni in particolare a quelle che danno verso piazzale della Radio. I vigili del fuoco sono riusciti a spegnere le fiamme e a raffreddare la struttura con getti di acqua. Secondo alcune testimonianze ancora da confermare, l'incendio sarebbe partito dalle baracche che si trovano sotto il ponte, accampamenti di fortuna dove vivono diverse persone. I vigili del fuoco stanno lavorando anche con il Nucleo sommozzatori per capire meglio le dinamiche dell'incendio.

Incendio domato

Le fiamme domate dai vigili del fuoco hanno colpito due passarelle laterali alla struttura dove corrono alcune condotte elettriche e del gas. Al momento non ci sono persone coinvolte, fanno sapere i vigili del fuoco. Alcuni quartieri a ridosso della zona interessata dall'incendio hanno subito un blackout elettrico o sono rimaste senza gas. Altro problema da affrontare sarà quello della viabilità, dato che il ponte collega due zone chiave della città, Marconi e Ostiense, e già dalle prossime ore, e in particolare dalla giornata di lunedì con l'inizio della settimana lavorativa, si rischia il caos. Il Campidoglio ha attivato il Centro Operativo Comunale, con la protezione civile di Roma in campo per l'attivazione di servizi sostitutivi in zona.

La sindaca di Roma Virginia Raggi, giunta sul posto, ha commentato: "Al momento quello che possiamo dire è che stringe il cuore vedere un pezzo di storia ridotto così. Bisogna vedere la stabilità strutturale. Dopo cercheremo di lavorare sulla riapertura della viabilità. Per ora l'importante è che non risultano persone ferite".