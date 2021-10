Pisa, aggressioni e rapine: arrestati membri di una baby gang

Lo scorso 15 giugno i due minorenni hanno ferito con un fendente un 17enne mentre tentavano di rubargli il portafoglio. Lesioni, lesioni aggravate, rapina e tentata rapina aggravata i reati per cui si trovano in stato di custodia cautelare in carcere

