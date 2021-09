Milano, incendio in un palazzo: evacuati i residenti, nessun ferito

Lo stabilimento, che ospita circa 100 persone, si trova a poca distanza dalla stazione della metropolitana Segesta, in via Paravia, in zona San Siro. I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 20, dopo le chiamate di aiuto arrivate dagli abitanti. Le fiamme sono divampate in due appartamenti al quinto piano. Non si registrano feriti né intossicati