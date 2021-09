1/14 ©Ansa

Da Milano a Catania, da Torino a Bari, passando per Roma. Dopo lo stop imposto dalle restrizioni legate alla pandemia Covid, Fridays for Future, il movimento ispirato da Greta Thunberg, composto da giovani e non di tutto il mondo, è tornato oggi a manifestare nelle piazze di diverse città d'Italia per lo "sciopero globale per il clima"

GUARDA IL VIDEO: Greta Thunberg: Fridays for future torneranno a mobilitarsi