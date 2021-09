Oristano, vittima di abusi chiede aiuto in farmacia con il codice 1522

I primi abusi risalgono al 2016, quando la vittima che vive a Oristano era 12enne. Teatro delle violenze la casa al mare di una coppia di amici dei genitori della vittima, dove la madre della ragazza lasciava la figlia mentre era via. È lì che l’uomo abusava della ragazza, approfittando dell'assenza della propria moglie. Per convincere la 17enne a tacere il 60enne alternava regali a minacce. Violenze durate alcuni anni fino al 2020, quando la ragazza ha deciso di confidarsi con un'amica.

La campagna nazionale "In farmacia chiedi la Mascherina 1522"

Da maggio 2020 è possibile utilizzare questa frase in codice in una farmacia per denunciare la violenza domestica. L'iniziativa è nata da un accordo tra i centri antiviolenza e la Federazione dei farmacisti. Dopo aver detto “Voglio una mascherina 1522”, il farmacista comprende la richiesta di aiuto e si attiva per fornire supporto.



Resta sempre attivo anche il numero gratuito 1522, servizio pubblico promosso dalla Presidenza del consiglio-Dipartimento per le pari opportunità che offre anche la possibilità di chat per chi non potesse parlare al telefono.