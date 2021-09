Torna la Notte dei ricercatori, al centro la scienza e la tecnologia

Agli incontri nei laboratori degli Enti di ricerca si affiancano le occasioni di incontro sulle piattaforme online, sui siti web, in streaming e web conference. Sei i progetti italiani finanziati dalla Commissione Europea. Condividi:

L’obiettivo è quello di coinvolgere tutti i cittadini per un confronto sui temi della scienza e della tecnologia. Ed è con questo obiettivo che torna in Italia l’appuntamento con la Notte europea dei ricercatori. La nuova edizione, che avrà come tema principale i cambiamenti climatici, si terrà il 24 settembre 2021, in contemporanea in tutta Europa e coinvolgerà migliaia di ricercatori e ricercatrici che, come sempre, incontreranno il pubblico di ogni età: nelle strade, nelle piazze, nei siti del patrimonio culturale, nelle università e nei laboratori dei principali istituti di ricerca, ma anche online per raggiungere quanti più cittadini possibile.

Sei i progetti italiani Sei i progetti italiani finanziati dalla Commissione Europea, e sostenuti dal Ministero dell’Università e della Ricerca e dal Ministero dell’Istruzione e dal Cnr. “La Notte europea dei ricercatori - spiega il Ministro dell’Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa - è un evento che aiuta tutti, dai piccoli ai grandi, a essere più consapevoli di quanto la ricerca sia nostra compagna nella vita di tutti i giorni. Questo Governo ha voluto finanziare dopo tanto tempo, con il Fondo Italiano per la Scienza, la ricerca guidata dalla curiosità, la ricerca libera in cui le idee possano crescere. È una grande opportunità per tutti, conclude il Ministro. “La Notte dei ricercatori è il momento in cui la scuola, l’università, tutte le nostre piazze si incontrano finalmente insieme e insieme rappresentano tutte le potenzialità, le capacità, le passioni, l’intelligenza, di cui è pieno il nostro Paese - aggiunge il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi - Bisogna che i nostri ricercatori incontrino di più le nostre scuole.” “La Notte dei ricercatori è uno spazio ormai consolidato di divulgazione scientifica e di dialogo tra istituzioni di ricerca e società -sottolinea la presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza - Comunicare la scienza in modo corretto ed efficace per il nostro ente è fondamentale, al fine di far comprendere al grande pubblico il ruolo che la scienza riveste nel processo di avanzamento delle conoscenze, utili alla società e alle persone per affrontare le nuove sfide”.