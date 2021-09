Savona, muore durante parto, neonato è grave. Toti manda gli ispettori

Toti: "Chiediamo sibuto chiarezza su quanto accaduto"

approfondimento

Il bambino era stato trasferito all'ospedale pediatrico genovese grazie al sistema di Trasporto di Emergenza Neonatale realizzato dal personale del Gaslini, e attivato subito alla nascita. Il governatore della Liguria Giovanni Toti "ha appreso con dolore la notizia della morte della giovane mamma", come si legge in una nota di Regione Liguria. Toti ha immediatamente chiesto una relazione puntuale alla Asl 2 e ha disposto l'invio degli ispettori di Alisa per far luce su quanto accaduto. La visita del presidente a Savona è stata annullata in segno di rispetto per il lutto della famiglia e della città. Il governatore, si legge ancora nel comunicato della Regione, chiede "subito chiarezza su quanto accaduto" sottolienando di essere vicino "al dolore della famiglia a cui facciamo le nostre più sentite condoglianze".