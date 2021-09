Previsione stravolta, torna anticiclone: meteo di martedì 21 settembre

Da martedì il sole torna protagonista su tutto il Paese con temperature sottotono al Nord ma in aumento al Centro Sud. Non mancheranno delle insidie ma la situazione rimarrà prevalentemente tranquilla almeno fino a venerdì

Torna l’anticiclone ma non mancheranno delle insidie, tipiche di questo periodo. Nel corso della settimana l’alta pressione si consoliderà sull’Europa centro occidentale coinvolgendo in buona parte anche il nostro Paese. Purtroppo non sarà così estesa e compatta da favorire bel tempo ovunque. Le regioni con maggiore instabilità saranno quelle nord orientali e più in generale quelle adriatiche. Questa volta pare che l'autunno debba rimandare la sua entrata in scena, non riuscendo ancora a conquistare il bacino del Mediterraneo. Una figura depressionaria rimarrà stabile sulla Penisola iberica, collocazione che richiamerà nuovamente il flusso caldo nord africano capace di sacciare qualsiasi minaccia di vero maltempo.