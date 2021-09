Bettegno, spazzato da un tornado l’intero paese. FOTO

Una violenta ondata di maltempo ha colpito domenica pomeriggio il bresciano, il lodigiano e parte dell’Emilia. Trombe d’aria di eccezionale intensità hanno scoperchiato case, divelto pali della luce e provocato danni a diverse abitazioni. Il paese di Bettegno, nel bresciano, è stata letteralmente distrutta dalla forza di un tornado che ha lasciato dietro a sé distruzione e tanta paura Condividi:

Una violenta tromba d'aria si è abbattuta domenica pomeriggio nella Bassa Bresciana. Non si registrano feriti, ma diversi danni anche di grossa entità alle strade e alle abitazioni. Bettegno (una frazione di Pontevico) risulta essere il paese più colpito dal maltempo. Tetti di abitazioni e cascine sono stati divelti dal vento, distrutte le coltivazioni.

Maltempo e distruzione a Carpi nel modenese approfondimento Meteo, rovesci e temporali al Nord, nuvoloso al Centro-Sud Una tromba d'aria ha colpito la frazione di Fossoli di Carpi, in provincia di Modena. Una primissima stima parla di danni ingenti all'aeroporto di Carpi (utilizzato principalmente per il volo da diporto), ma anche diverse case scoperchiate, così come alcuni capannoni. Sul posto forze dell'ordine e vigili del fuoco, non si hanno notizie di persone ferite

Tornado anche nel Lodigiano Sono arrivate decine di telefonate di richiesta di soccorso ai pompieri e diverse squadre dei comandi dei vigili del fuoco lodigiani sono ora all'opera per cercare di mettere in sicurezza le abitazioni colpite, anche di recente edificazione, alcune delle quali parzialmente, altre quasi completamente scoperchiate. Sono 15 le abitazioni rimaste scoperchiate. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, sono arrivati anche diversi mezzi della Protezione civile da ogni parte della provincia di Lodi per cercare di aiutare le famiglie colpite.

Straripato il fiume Olona: disagi nel Milanese Molti disagi per il maltempo anche nel Milanese: a Canegrate il fiume Olona ha rotto gli argini e alcuni abitanti sono stati evacuati. Sul posto sono intervenuti con diversi mezzi i vigili del fuoco di Milano