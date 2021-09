Meteo, rovesci e temporali al Nord, nuvoloso al Centro-Sud

La prossima settimana irromperà l’autunno in pieno stile con rovesci, temporali e un generale calo delle temperature. Il Nord sarà l’area più penalizzata del Paese ma anche al Centro Sud il cielo sarà nuvoloso con la possibilità di occasionali piovaschi

Prime prove d’autunno la prossima settimana con il transito di freschi cicloni carichi di pioggia che hanno l’intenzione di sconfiggere la resistenza di un’estate ancora presente su alcune aree del Paese. Qualcosa sta cambiando su scala generale e nei prossimi giorni lo scenario meteorologico sull’Italia assumerà connotati via via più autunnali. Tra lunedì e martedì una circolazione ciclonica ancora presente a ovest del nostro Paese manterrà condizioni di instabilità su gran parte del Nord e su alcuni tratti del Centro. L'instabilità si manifesterà soprattutto nelle ore pomeridiane quando si svilupperanno improvvisi rovesci anche temporaleschi. Al Sud invece proseguirà il bel tempo salvo per qualche timido disturbo a ridosso dei rilievi. Nel contempo inizieranno a soffiare venti più freschi sull'Italia responsabili pure di un generale calo delle temperature più avvertibile inizialmente sui comparti centro-settentrionali, ma su martedì anche al Sud.

Le previsioni al Nord

Nuvoloso su Alpi e Prealpi (con possibili temporali) e maggiori schiarite su coste e pianure. Massime in calo e comprese tra 20 e 26 gradi.

Le previsioni al Centro

Prevalenza di bel tempo con piogge pomeridiane sui rilievi di Toscana, Marche e Umbria. Temperature massime comprese tra 24 e 28 gradi.

Le previsioni al Sud

Tempo poco nuvoloso;. Da segnalare solo qualche isolato piovasco pomeridiano tra Puglia, Basilicata e alta Calabria tirrenica. Massime tra 27 e 31 gradi

.