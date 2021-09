Coronavirus in Italia, il bollettino con i dati di oggi 20 settembre

Nelle ultime 24 ore sono stati 2.407 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 3.838 . I tamponi sono 122.441, contro i 263.57 di ieri. La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi - quindi molecolari più antigenici rapidi - è al 2% (ieri era all'1,4%). Sono 44 i morti, 7 i posti letto in meno occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 20 settembre ( AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE ).

Vittime, tamponi e guariti

approfondimento

In Italia, dall'inizio della pandemia, le persone risultate positive al coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 4.638.516. Le vittime in totale sono 130.354, con 44 decessi segnalati nell'ultimo bollettino. I guariti sono un totale di 4.395.648. I ricoverati con sintomi sono 3.982 (+53). Sono invece 108.009 le persone in isolamento domiciliare. I tamponi sono in tutto 89.542.931 - di cui 59.091.430 processati con test molecolare e 30.451.501 con test antigenico rapido -, in aumento di 122.441 rispetto al 19 settembre. Le persone testate sono finora 33.686.794, al netto di quanti tamponi abbiano fatto.

La Regione Abruzzo comunica che dal totale dei positivi è stato eliminato un caso diagnosticato con antigenico non confermato da molecolare. La Regione Campania riporta che a seguito delle verifiche quotidiane si evince che 5 decessi registrati oggi sono accaduti in un periodo antecedente le ultime 48 ore. La Regione Friuli Venezia Giulia comunica che il totale dei casi positivi è stato ridotto di 1 a seguito di un test positivo rimosso dopo revisione del caso. La Regione Sicilia dichiara che tra i decessi comunicati in data odierna n.1 è deceduto il 19 settembre, n. 4 sono deceduti il 18 settembre e n. 2 sono deceduti il 17 settembre.