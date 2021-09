Green pass obbligatorio, le regole per Pubblico e Privato

7/10 ©Ansa

SANZIONI PER LAVORATORI PRIVATI - Le regole sono le stesse dei dipendenti pubblici. Il personale che non ha il Green pass sarà considerato assente, senza diritto alla retribuzione, fino alla presentazione del certificato. È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1.500 euro per i lavoratori che siano entrati in ufficio, azienda o altra sede violando l’obbligo di Green pass. Per il datore di lavoro che non effettua i controlli la sanzione va da 400 a 1.000 euro. La regola vale anche per i cittadini che impiegano presso la propria abitazione personale non in regola